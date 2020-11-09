رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 9-11-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:06 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 9-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوى المحلي، تباينت سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-11-2020 في البنوك المصرية
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 51.12 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.46، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47.

أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف العربي المتحد سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.45، أما في بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 48.65 جنيه وللبيع 52.23، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.55.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 9-11-2020 فى البنوك المصرية

شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

بلومبرج تكشف أسباب الإطاحة بترامب من الرئاسة الأمريكية

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 9-11-2020

سينوفارم الدوائية: لا إصابة بين ممن تلقوا اللقاح الصينى

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها

مائدة مستديرة لمناقشة قصة «الدائرة الحائرة» بمكتبة القاهرة الكبرى