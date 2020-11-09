سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 9-11-2020 فى البنوك المصرية

يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 9-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوى المحلي، تباينت سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والأجنبية.سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-11-2020 في البنوك المصريةبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 51.12 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.46، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47.أسعار الدينار الكويتيوفي المصرف العربي المتحد سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.45، أما في بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 48.65 جنيه وللبيع 52.23، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.55.كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.