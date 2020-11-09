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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 9-11-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 9-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات منتصف الأسبوع الاثنين في كافة البنوك المحلية الأجنبية.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الاثنين 9-11-2020
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قطر الوطني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك البركة سجل سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.72، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70.

أسعار اليورو
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.71، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.70.

كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع ر18.68، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59.
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الإثنين 9-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات منتصف الأسبوع، في كافة البنوك المحلية الاجنبية.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الإثنين 9-11-2020
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قطر الوطني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك البركة سجل سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.72، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70.

أسعار اليورو
وفي مصرف أبوظبي الأسلامي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.71، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.70.

كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع ر18.68، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59.

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