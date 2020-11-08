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محافظات

مؤشرات أولية: مرتضى يصارع على البقاء ويتابع الفرز من منزله

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:42 م
مرتضى
مرتضى
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كشفت مؤشرات الفرز الأولية في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تقدم المرشح أحمد الألفي وبدوي عبد اللطيف، يليهم محمود العزب، فيما تأخر المرشح مرتضى منصور محتلًا المركز الخامس وذلك بعد فرز 20% من أصوات الناخبين في لجان الدائرة المشتعلة.

وكشفت مصادر باللجنة العامة المشرفة على فرز أصوات الناخبين بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ومدينة ميت غمر وصول محاضر الفرز لعدد من اللجان الفرعية وحصول مرتضى منصور على الترتيب الرابع بين المرشحين حتى الآن.

أضاف المصدر أن مرتضى لم يحضر أعمال الفرز باللجنة العامة وفضل البقاء داخل فيلته بقرية بشالوش وسط أنصاره مع منع مندوبي المرشحين من الدخول.

وفي اللجنة الفرعية رقم 140 بمدينة ميت غمر كشف الإحصاء العددي لفرز أصوات الناخبين حصول عبد الفتاح البحراوي على 242، الدكتور محمود العزب 364 صوتًا، أسامة راضي 118 صوتًا، ومرتضى أحمد منصور 74 صوتًا.

وفي لجنة كفر عوض مطر، حصل أحمد الألفي على 472 صوتًا، بدوي عبداللطيف 429، أمير عبدالبديع 70 صوتًا، أسامة راضي 67 صوتًا، ومرتضى منصور 31 صوتًا.

ويتسابق 35 مرشحًا الفوز بمقعدين فقط، إذ تضم الدائرة 35 لجنة عامة و120 لجنة فرعية، وقرابة 610 آلاف صوت انتخابي.

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