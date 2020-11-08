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عالم

السودان يجدد تمسكه باتفاق ملزم لـ«سد النهضة»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:41 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مُرضٍ ومُلزم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال ترؤس حمدوك اليوم اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي، وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مقرر اللجنة ياسر عباس وزير الري والموارد المائية والذي أوضح فيه اتفاق الدول الثلاث على إنهاء جولة التفاوض الأخيرة برعاية الاتحاد الإفريقي في يوم 4 نوفمبر الجاري، لعدم الاتفاق حول منهجية التفاوض ودور خبراء الاتحاد الافريقي، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأكد الاجتماع موقف السودان الداعي للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ ومُلزم للدول الثلاث ولكن بمنهجية جديدة تعطي دورًا أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض، كما أكد ضرورة التوصل للاتفاق لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني الذي يبعد مسافة قصيرة من سد النهضة.

وشدد مجلس الوزراء السوداني على أن اللجنة العليا ستعمل على دعم الموقف التفاوضي السوداني للوصول إلى اتفاق مُرضٍ وملزم حول الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.

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