سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 9-11-2020

يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الدرهم الأماراتي، اليوم الإثنين 9-11-2020، أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية.





وبلغ متوسط سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.





سعر الدرهم الأماراتي اليوم الإثنين 9-11-2020





البنك المركزي المصري





سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.









بنك مصر





كما سجل في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





البنك الأهلي المصري





ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





بنك الأسكندرية





ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.









المصرف العربي الدولي





وجاء سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





بنك قناة السويس





وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.





بنك بلوم





وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.





البنك العربي الأفريقي الدولي





وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه.





بنك عودة





وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.