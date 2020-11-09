وائل جسار من مهرجان الموسيقى: بقالى 8 شهور متوقف عن الغناء بسبب كورونا

أعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.وقال جسار، خلال حفله الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا، إن هذه المرة الأولى بالغناء منذ 8 أشهر بسبب الظروف التي مر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعرب عن فخره للمشاركات المتتالية بمهرجان الموسيقى العربية ووجه الشكر للدكتوة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، لجهودهم الكبيرة لاستمرار المهرجان وإقامة دورته التاسعة والعشرون.