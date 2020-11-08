«تنسيقية الأحزاب»: بعض مرشحي النواب كسروا الصمت الانتخابي ووزعوا سلعا تموينية

ألقى محمد عبدالعزيز المتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البيان الختامي الخاص بالمرحلة الأولى في 14 محافظة والمرحلة الثانية في 13 محافظة من انتخابات النواب، من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1500 تابع بتغطية كافة المحافظات.وقال «عبدالعزيز» خلال مؤتمر صحفي إن نسبة المشاركة في اليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات النواب كانت تقرب من 14%، ولم يتم حصر اليوم الثاني، مرجحا أن تكون أعلى من الأول.وأضاف أن التنسيقية رصدت عدة ملاحظات، أبرزها:أولا انتظام سير العملية الانتخابية في المرحلتين وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات دون مخالفات مؤثرة على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، إلا أن بعض المرشحين كسروا الصمت الانتخابي، كما قام البعض بتوزيع سلع تموينية.ثانيا أن الالتزام بتطييق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورون بالتعاون مع وزارة الصحة، ساهم في طمأنة المواطنين مما رفع كثافة التصويت.ثالثا أن تصويت النساء والشباب كان في مقدمة المشهد بمختلف المحافظات.رابعا أن عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت على درجة عالية من الكفاءة والتعاون لإنجاح التجربة الانتخابية.خامسا الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها بشكل احترافية، مطبقة المعايير الدولية، وبذلت مجهودا مضعفا نظرا لظروف كورونا.سادسا وزارة الخارجية المصرية قامت بدور كبير في إنجاح عملية التصويت في الخارج عبر البريد بشكل احترافي رغم صعبة الظرف الراهن.