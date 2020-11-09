سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 9-11-2020

تباين سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 9-11-2020 في مختلف البنوك المصرية العاملة في أسواق المال المحلية.





علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.





ويقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في أسواق المال المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك المصرية العاملة.





سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9-11-2020





سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال في بنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.









سجل سعر الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وشهد فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى البنك العربي الأفريقي، 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



