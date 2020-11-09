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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 9-11-2020، أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة عقب إغلاق على ارتفاع عالمي في سعر أونصة الذهب مسجلة 1954 دولار.

وتواصل أسعار الذهب استقرارها في الأسواق المحلية في مصر، اليوم، حيث استقر سعر أوقية الذهب ليثبت معها أسعار الذهب بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين بالسوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9-11-2020

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6816 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 970 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

و جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، اليوم، 852 جنيهًا، مقارنة بنحو 848 جنيها أمس الأول.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 729 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

يشار إلى أن سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين وصل إلى 1952 دولارًا، حيث جاءت أسعار المعدن النفيس عالميًا أعلى مستوى في 45 يومًا، بدعم الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم عقب الانتخابات الأمريكية.

جدير بالذكر، أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من « يناير - سبتمبر» من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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