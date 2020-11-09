طرح أغنية «تعظيم سلام للمخلصين» لمصطفى حجاج والسادات (فيديو)

وتعد أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" ثاني أغنية للنجم مصطفى حجاج يتم طرحها من خلال شركة أوتو تيون للإنتاج الموسيقي بعد أغنية "أبويا قالي زمان" التي كانت باكورة أعمال الشركة والتي جمعت بين حجاج ورضا البحراوي والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ طرحها.









طرح المنتج هاني محروس على القناة الرسمية لشركة أوتو تيون على يوتيوب أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" أجدد أغنيات الفنان مصطفى حجاج بمشاركة مغني المهرجانات السادات.وأغنية "تعظيم سلام للمخلصين" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وهندسة صوتية لهاني محروس.