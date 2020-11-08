إحالة مسئولين بالوحدة المحلية لقرى القصر بالداخلة للتحقيق

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الانضباط الإداري داخل الوحدات القروية وتكثيف المرور الدوري من رؤساء المدن والقرى، للتأكد من تواجد جميع العاملين بأماكن عملهم وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة المحلية لقري القصر بالداخلة، حيث قرر إحالة رئيس الوحدة وسكرتير القرية للتحقيق، كما وجه بحصر وتوزيع العمالة غير المستغلة وفقًا لتخصص كل عامل وتحقيق أقصى استفادة بسد العجز بالجهات المختلفة.شدد محافظ الوادي الجديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمرور اليومي على جميع الإدارات وإحالة المخالفين بعدم ارتداء الكمامة إلى التحقيق وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من أمراض الشتاء.