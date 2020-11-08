تركيا تواصل بناء الجدار العازل مع سوريا بطول 8 كم

تواصل القوات التركية بناء الجدار الحدودي مع سوريا الذي يمتد من الساحل السوري بالقرب من بلدة كسب في ريف اللاذقية الشمالي وصولًا إلى أقصى شمال شرق سوريا.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان الأحد، استكمال بناء الجدار الإسمنتي الحدودي في أقصى شمال شرق سوريا بريف الحسكة بطول 8 كيلو مترات، من المنطقة المقابلة لقرية خراب أسود وحتى قرية الريحانية التابعة لبلدة الزهيرية بريف المالكية.أشار المرصد إلى أن القوات التركية فتحت ثغرة في الجدار عند قرية جطل الحدودية التي تبتعد نحو 1 كيلومتر غربي الدرباسية في الريف ذاته، كما فتحت ثغرات في الجدار قبل أيام لتصريف المياه المتجمعة من منطقة الدرباسية وصولًا إلى ريف أبو راسين.وأكد المرصد أن القوات التركية قطعت الأشجار المثمرة وجرفت الأراضي الزراعية لاستكمال بناء الجدار الحدودي، حيث رصد المرصد السوري في أبريل 2017، اعتداء القوات التركية على الأراضي الزراعية في قريتي هتيا وعين البيضا بريف جسر الشغور الشمالي الغربي على الحدود مع لواء إسكندرون.وبدأت القوات التركية ببناء الجدار الحدودي في نهاية العام 2016، لمنع تدفق النازحين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.وكشف المرصد السوري عن مقتل 459 من المدنيين السوريين برصاص قوات لحرس الحدود التركي منذ انطلاق الثورة السورية من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.