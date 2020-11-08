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فن

وائل جسار يغني لمصر في مهرجان الموسيقى: «ادخلوها آمنين»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:47 م
وائل جسار
وائل جسار
حسن أمين
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صعد، مساء الأحد، المطرب اللبناني وائل جسار على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية لإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون.

وبدأ جسار الحفل بالغناء لمصر حيث قدم أغنية "بحبك يا مصر" وسط حضور جماهيري كبير، وقال وائل جسار عقب الأغنية: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، داعيًا الله أن يحفظ أم الدنيا من أي شر ووباء.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل 19 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي: "بحبك يامصر، غريبة الناس، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، انتبه على حالك، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى، وحياتك يا حبيبي، كامل الأوصاف، ألف ليلة وليلة، زي الهوا، في حضرة المحبوب".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1-10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

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