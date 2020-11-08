محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن جماعة الإخوان الإرهابية أغبى جماعة سياسية في التاريخ، موضحًا أنها لا تدرك أن مصر لا يفرق معها كثيرًا من يتولى رئاسة أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الكبرى.





وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن الجماعة الإرهابية التي تزعم أن مصر تخشى وصول جو بايدن للسلطة، فأنا أدعوهم لمشاهدة حديث بايدن عن الديكتاتور أردوغان في إحدى اللقاءات التليفزيونية.





ولفت إلى أن بايدن أكد أنه سيدعم المعارضة التركية لإزاحة أردوغان من الحكم، لكن وفقًا للقيم الأمريكية بحيث يتم الإطاحة به عبر الانتخابات.





واستكمل أن ساكن البيت الأبيض الجديد لديه موقف واضح مناهض لأردوغان وسياساته في المنطقة، وعلى هذه الجماعة الإرهابية أن تكون أكثر قلقًا بشأن تركيا.



