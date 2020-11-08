«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء الأمطار واستقرار الطقس

أكد محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه خلال الساعات القادمة ستبدأ كمية الأمطار في الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ما عدا منطقة السلوم ومطروح.





وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والغربية، موضحًا أنها امتدت بكونها كثيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا وبعض المناطق بالقاهرة.





وتابع: «امبارح والنهاردة ذروة حالة عدم الاستقرار، وغدًا سنبدأ في دخول مرحلة استقرار الطقس، لكن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ستظل قائمة حتى الأربعاء، وهذا شيء طبيعي خاصة في تلك الفترة من السنة».



