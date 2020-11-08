المكتبة العربي تصدر الطبعة الثانية من «أحببت هذا الرجل» لرانيا كمال

أصدرت المكتبة العربية للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من رواية "أحببت هذا الرجل" لـ رانيا كمال.وأكدت المؤلفة في روايتها أن الحب هو أهم الحلول للأزمات، وحين نفقده بعد الزواج ويقل الاهتمام نبحث عن الأسباب نجد في بدايات البحث أن هناك طرف يحُب ويتمسك بالآخر والآخر لا يبالي، ومع وجود الفتور في العلاقات الزوجية أصبح الطريق السهل لحلها هو الانفصال ولكن مازالت هناك حلول أهمها الحب.وتاثرت رانيا في كتابتها بالواقع الصعيدي التي نشأت فيها وأثر على كتابتها التي اكتسبت طابعا مختلفا ومميزا، من خلال تلك البيئة الثرية بالحكايات للجدات وغيرها.وتعد الرواية هي الثالثة للكاتبة بعد روايتي "أشباه رجال" والتي تناولت فيها ايضا واقع المرأة مع الرجل، وكذلك "أنثي مخملية" والتي تبحث من خلالها على الذات.