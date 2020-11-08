إصابة فايق عزب بفيروس نادر

أعلن الناقد السينمائي مجدى الطيب، عبر حسابه على فيسبوك، إصابة الفنان فايق عزب بفيروس نادر يدعى "مارسا".وكاتب الطيب قائلًا: "يعيشون بيننا.. فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا فايق.. عزب.. الجميل، وأنا في غرفة "العناية"، التي أرقد فيها بمستشفى "العجوزة"، إحدى مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني".وتابع: "بسؤالي عما إذا كان مصابًا بكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".واستكمل: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب".واختتم: "أما أعراض الإصابة بالمرض، فمنها: الإصابة بعدوى على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم. ويمكن أن تتحول هذه البكتيريا المتواجدة على الجلد إلى خراج ويجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم".