بدء عملية الفرز.. 791 ألف مواطن صوتوا في الانتخابات بكفر الشيخ

بدأت، مساء الأحد، عمليات الفرز في اللجان الإنتخابية بمحافظة كفر الشيخ بعد إغلاق أبوابها في التاسعة مساءً، حيث أظهرت عمليات الفرز ارتفاع أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلى 791 ألف مواطن على مستوى 801 لجنة في أنحاء المحافظة بنسبة تتجاوز 35.3%، حيث إن مَن يحق لهم التصويت في المحافظة هم 2 مليون و350 ألف مواطن.وأغلقت لجان كفر الشيخ الانتخابية أبوابها مع انتهاء اليوم الثاني والأخير للتصويت، وسط إقبال متزايد في الساعات الأخيرة للتصويت، وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر على اللجان للإدلاء بأصواتهم.وأكد محافظ كفر الشيخ تواجد عدد كبير من كبار السن والسيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشباب، لافتًا إلى أن القرى شهدت تواجدًا كبيرًا من الناخبين بصورة ملفتة للنظر، مشيدة بمواطني كفر الشيخ، مؤكدًا أنه ثقة أن الأهالي سيظهرون بصورة مشرفة أمام العالم كله.