تفاصيل اجتماع لجنة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

عقد، مساء الأحد، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك رقم 109 لسنة 2020 برئاسة الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقًا لآخر التعديلات التى تمت على مشروع قانون الجمارك.وتضمنت مناقشات اليوم من مشروع اللائحة عدة أبواب ومنها الباب الخاص بالتعاريف الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ويشمل بيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات والعبارات والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكام اللائحة بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض.كما قامت اللجنة بمناقشة الصياغة الخاصة بمصلحة الجمارك وموظفي الجمارك التي تضمنت تحديد مهام مصلحة الجمارك وموظفيها بصورة واضحة والمواد الخاصة بالمواد المتعلقة بنطاق الرقابة الجمركية والمواد الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.تناولت المناقشات المواد الخاصة بالضريبة الجمركية ووعاءها ومقابل الخدمات والاستعلام المسبق، ومن المقرر أن تواصل اللجنة عقد جلساتها للانتهاء من مناقشة وصياغة باقي مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى أسرع وقت.