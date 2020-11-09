بورصة الدواجن الإثنين 9 نوفمبر 2020

يبحث المواطنين عن بورصة الدواجن على مؤشر البحث جوجل، حيث يقدم «الدستور» تقرير يومي بحالة أسعار الدواجن، يضم جميع أنواع الدواجن في الأسواق، وذلك وفقًا للأسعار اليومية للدواجن ومتغيرات سوق الدواجن، حيث يزداد سعر كافة أنواع الدواجن عندما ترتفع أسعار علف الدواجن.وتنشر «الدستور» تقرير عن أسعار الدواجن لليوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2020، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 30 إلى 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك ما بين 37 إلى 39 جنيهًا، وذلك فقًا لتكلفة النقل والتوصيل، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 19 إلى 21 جنيهًا، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 إلى 10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي والأحمر ليتراوح سعره بين 34 إلى 36 جنيه للمستهلك، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 13 إلى 14 جنيهًا.ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.