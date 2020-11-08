الوادي الجديد: توقيع عقود مشروع تحديث نظم الري الحقلي لـ75 ألف فدان

قامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بتوقيع عقود الشركات المتخصصة بمجال تحديث نظم الري والتي تم التعاقد معها على تنفيذ المشروع، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي بتحويلها للري بالرش وللتنقيط بدلا من الغمر.جاء ذلك بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بتحديث نظم الري بوزارة الزراعة وممثلي الشركات المتعاقد معها.وأكدت على تقديم المحافظة الدعم الكامل لإنجاح المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى على تحديث منظومة الري لمساحة ٧٥ ألف فدان من الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، موجهة بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد تمهيداََ للبدء في المرحلة الثانية.وأشارت مجدي إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على المخزون الجوفي حفاظًا على حق الأجيال القادمة في المياه.