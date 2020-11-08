محمد الباز: «بايدن» ليس نصيرا للإخوان وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ما كتبه الإخواني الهارب سامي كمال الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للتدخل والإفراج عن شقيقه المحبوس في مصر.





وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» إنه لايمكن لاحد أن يتخيل مستوى السذاجة الذي وصل إليه عناصر الجماعة الإرهابية، فهم يظنون أن جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا من مكانه للإفراج عن ذويهم وسيتم الإفراج عنهم.





وأضاف: «كل من قبض عليه حتى الآن محبوسين على ذمة قضايا تمس الأمن القومي بالبلاد، وعناصر الإخوان خلال الفترة المقبلة سيوجهون استغاثات كثيرة للرئيس الأمريكي الجديد، ويظن بعهم أنه أتى نصيرا للإخوان، لكنه في الحقيقة سيكشف ورقة التوت الأخيرة عنهم».



