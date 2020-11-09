منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها





وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أحدث الأعمال الأدبية التي صدرت بعد وفاة مؤلفيها:



لم تكن طباعة وصدور الأعمال الأدبية للمؤلفين بعد رحيلهم أمرًا جديدًا، فهناك العديد من المؤلفات سواء كانت كتب أو روايات يتم استكمالها للظهور للنور بعد وفاة أصحابها، سواء من قبل أقاربهم أو دور النشر التي تعاقدوا بالفعل معهم.وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أحدث الأعمال الأدبية التي صدرت بعد وفاة مؤلفيها:

رفقاء الليل

• رفقاء الليل

تعد رواية "رفقاء الليل" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق هى العمل الأخير له، ولم تصدر إلا بعد رحيله وذلك عن دار الكرمة للنشر والتوزيع في 2019.



تحمل الرواية 12 قصة مختلفة تحمل طابع التشويق والرعب والإثارة ومن أجواء الرواية:



"أنت ترتكب خطأ وتنزلق إلى علاقة، ثُم خطبة، ثم زواج، بعد هذا لو كُنت محظوظا يأتي الأطفال، تبدأ دوامة المدارس والتربية، التخرج، الزواج، ثم يرحلون عندها تفيق للمرة الأولى لتُدرك أنك لم تكن تُريد الزواج أصلًا.



عش قصة حب ولسوف تكتشف أن أبيات كثير عزة أو قيس بن الملوح أو العباس بن الأحنف عبقرية، عش وحدك ولسوف تتساءل عن قيمة هذه الحفريات التي تقف كلماتها في حلقك". تعد رواية "رفقاء الليل" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق هى العمل الأخير له، ولم تصدر إلا بعد رحيله وذلك عن دار الكرمة للنشر والتوزيع في 2019.تحمل الرواية 12 قصة مختلفة تحمل طابع التشويق والرعب والإثارة ومن أجواء الرواية:"أنت ترتكب خطأ وتنزلق إلى علاقة، ثُم خطبة، ثم زواج، بعد هذا لو كُنت محظوظا يأتي الأطفال، تبدأ دوامة المدارس والتربية، التخرج، الزواج، ثم يرحلون عندها تفيق للمرة الأولى لتُدرك أنك لم تكن تُريد الزواج أصلًا.عش قصة حب ولسوف تكتشف أن أبيات كثير عزة أو قيس بن الملوح أو العباس بن الأحنف عبقرية، عش وحدك ولسوف تتساءل عن قيمة هذه الحفريات التي تقف كلماتها في حلقك".

لكل المقهورين أجنحة

• لكل المقهورين أجنحة: الأستاذة تتكلم



يعد كتاب "لكل المقهورين أجنحة: الأستاذة تتكلم"آخر مؤلفات الكاتبة والروائية الدكتورة رضوى عاشور، لكنه صدر بعد وفاتها بنحو 5 سنوات، عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2019، والكتاب عبارة عن تجميع لمقالات الدكتورة الراحلة رضوى عاشور في الأدب والنقد والسياسة والتعليم. يعد كتاب "لكل المقهورين أجنحة: الأستاذة تتكلم"آخر مؤلفات الكاتبة والروائية الدكتورة رضوى عاشور، لكنه صدر بعد وفاتها بنحو 5 سنوات، عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2019، والكتاب عبارة عن تجميع لمقالات الدكتورة الراحلة رضوى عاشور في الأدب والنقد والسياسة والتعليم.

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