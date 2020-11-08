الروم الأرثوذكس تشيد بنشر صور البابا ثيودروس على كالندر الكونغو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صور صاحب الغبطة ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، منشورة على الكالدنر (Diary) الرسمية لعام 2020 التي تنشرها سنويًا وزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية الكونغو (برازافيل)، خلال زيارته الرسمية لإيبارشية الكونغو برازافيل والجابون، التي يرأسها المتروبوليت بندليمون.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصور في مقر إقامة محافظ Pointe-Noire الذي استقبل البابا ثيودروس مساء السبت 16 فبراير 2019، دليل على العلاقات الجيدة والرسمية بين الكنيسة الأرثوذكسية والدولة الكونغولية التي تطورت بينهما خلال السنوات السبع الماضية.