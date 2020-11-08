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عالم

البعثة الأممية: سيتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة تمثل كل الليبيين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:26 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد، أنهم يسعون لإطلاق حوار سياسي ليبي ليبي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وقالت ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي من تونس على هامش انطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي الليبي الذي يبدأ غدا، إن مخرجات مؤتمر برلين وغيرها من المسارات يجب أن تكون الإطار للحوار السياسي الليبي.

وأضافت وليامز: "كل القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الملتقى ستكون بشكل علني، ونعقد هذا الملتقى بعد مشاورات شملت أكثر من ألف شخص والعديد من اللقاءات".

وأكد ويليامز أن ملتقى الحوار يأتي استجابة للاحتياجات الليبية بأن يكون مسار السلام مسارا شاملا لجميع الأطراف للخروج بمجلس رئاسي وحكومة تمثل كل الليبيين.

وأشارت ويليامز إلى أن البعثة تحاول إنهاء مرحلة الانتقال والحكومات المتعاقبة والبلوغ إلى خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات شفافة وديمقراطية تفضي إلى سلطة مناطة في مؤسسات منتخبة تمثل الشعب الليبي.

واعتبرت ستيفاني وليامز أن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيحل عدة مشاكل، وكذلك توحيد مؤسسات الدولة الأخرى.

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