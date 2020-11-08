الملك سلمان وولي العهد يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد، برقية تهنئة لبايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.