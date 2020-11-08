اختفاء 5 أبناء لمقدم برامج بقناة الحدث منذ أسبوعين بشبرا

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض بلاغ اختفاء 5 أشقاء من أسرة واحدة منذ يوم 21 أكتوبر الماضي وفق بلاغ الأب في جهات الأمن بقسم ثان شبرا الخيمة.وقال الأب إن أبناءه الخمسة المختفين وأكبرهم تبلغ من العمر 21 عاما وتدعى سامية والذين اختفوا دفعة واحدة دون سابق إنذار أثناء خروجهم لمنزل خالهم في بهتيم، والذي يبعد مسافة ربع ساعة بالتوك توك وهم "سامية 21 سنة، ورحمة 16 سنة، ومنة 7 سنين، وغرام 5 سنين، ومصطفى 3 سنوات وكلهم اختفوا في وقت واحد".مشيرا أنهم خرجوا الساعة الثالثة والنصف فجر يوم 21 أكتوبر ومن ذلك الحين لم تعثر أسرتهم على أثر لهم حيث كانوا في طريقهم لخالهم للذهاب إلى فرح في الشرقية، مؤكدا أنه اتصل بالخال بعد خروجهم ولكنه أكد أنهم لم يصلوا ومن هنا بدأت المصيبة.أضاف أنه يعمل ممثل ومقدم برامج بقناة الحدث ولم يسبق أن يكون له عداوات وأنه حرر محضرا بالواقعة في قسم ثان شبرا الخيمة والبحث مازال جاريا عنهم وقال إن والدتهم أصيبت بجلطة وفي المستشفى منذ يوم الواقعة ولا يعرف أين هم، مناشدا بعودتهم وتحديد مصيرهم.وأوضح أنه يبحث عنهم كل يوم ولم يصل لدليل حول اختفائهم حتى أنه تلقى تهديدا جاء فيه "متدورش على العيال احنا خدناهم"، ولا يعرف من أرسل له هذا التهديد على المنزل.فيما لا زالت الأجهزة الأمنية تحاول فك اللغز وتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.