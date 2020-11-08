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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا ثيودروس يحتفل بعيد رؤساء الملائكة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:18 م
البابا ثيودروس
البابا ثيودروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ترأس اليوم القداس الإلهي بمناسبة عيد رؤساء الملائكة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الإبراهيمية في الإسكندرية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس أيضًا القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة، بمساعدة الأرشمندريت دامسكيتوس الأزرعي رئيس دير مار جرجس البطريركي في مصر القديمة، والأرشمندرت بايسيوس، والأرشمندريت يواكيم، والمتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعي الكنيسة.

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