مطران كاب تاون يترأس خدمة صلاة الغروب (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت سيرجيوس مطران كاب تاون (رأس الرجاء الصالح) ترأس خدمة صلاة الغروب وخدمة صلاة الخمس خبزات.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بمناسبة عيد رؤساء الملائكة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بمنطقة George بجنوب أفريقيا.