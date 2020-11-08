غدًا.. «المصرية اللبنانية» تستضيف رئيس هيئة التنمية الصناعية

تعقد لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، غدًا ندوة بعنوان: «التنمية الصناعية.. رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي»، بحضور اللواء المهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.يشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس المجلس، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رجال الأعمال من مصر ولبنان.تأتي الندوة في إطار الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية بالترويج للفرص المتاحة والمشروعات التي تقوم بها الهيئة دعمًا للنشاط الاقتصادي، والاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول معًا إلي اقتصاد قوي يخدم أهداف التنمية الشاملة.وتدور محاور اللقاء حول الخطوات والإجراءات والتيسيرات المتاحة في هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين وبدء النشاط الصناعي في إطار الطفرة التي شهدتها مصر في مسيرة الإصلاحات خاصة المتعلقة بالمستوى الاقتصادي والتشريعي والتيسيرات لجذب ونمو الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.كما تناقش الندوة الإجراءات والحلول المقترحة لتذليل تلك المعوقات، بجانب التعرف على خطة التّطوير وميكنة الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار الصناعي، فضلًا عن التعرف على آليات إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة لتغطية احتياجات المصانع من المكونات ومستلزمات الإنتاج بما يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.