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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:50 م
غلق لجان الاقتراع
غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق جميع لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة وبدء عملية فرز الأصوات فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وأوضحت محافظ دمياط، أن لجان الاقتراع قد شهدت إقبالا متزايدا خاصة بالساعات الأخيرة من اليوم الثانى، موضحة أن العملية الانتخابية تتم متابعتها بشكل دوري دقيق من خلال برامج متطورة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة عملية الفرز أولا بأول حتى تمام الانتهاء من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية لأبناء محافظة دمياط لحرصهم على المشاركة في الانتخابات والمساهمة في رسم مستقبل مصر واستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما توجهت المحافظ بالشكر للقوات المسلحة والشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين للإدلاء برأيهم بكل سهولة ويسر.

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