انطلاق فعاليات الدفعة الثالثة لتأهيل قادة المستقبل

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بعد اجتيازهم العديد من الاختبارات الصعبة والدقيقة لاختيار ٦٥ متدربا من بين أكثر من ٨ آلاف متقدم للالتحاق بالبرنامج.وبدأت فعاليات اليوم بعرض تقديمي للمشروعات المختلفة للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتعريف بمحتويات البرنامج، والتقاط الصورة الجماعية وكلمة للمدير التنفيذي للأكاديمية الدكتورة رشا راغب.الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يستهدف العاملين بقطاعات الدولة المختلفة الذين تم اختيارهم وفق معايير الكفاءة بهدف بناء كوادر قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي ليتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.