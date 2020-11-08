دورة حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بالمنوفية

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الدورة التدريبية الخامسة تحت عنوان: الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، بمديرية الزراعة بالمنوفية، حيث تستمر فعالياتها لمدة 3 ايام.وقال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل ان الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين، ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن أضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.وأوضح أن البرنامج التدريبي للدورة سيتَناول عدد من الموضوعات أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة فى الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعي، آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم المبيدات الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر طبقًا للتّوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.