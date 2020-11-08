رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تبون» يشكر الشعب الجزائري.. ويؤكد: وضعي الصحي في تحسن مستمر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:45 م
تبون
تبون
أ ش أ
طباعة
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشكر إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه حول رئيسه، مؤكدا أن وضعه الصحي في تحسن مستمر.

وأعرب تبون في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية مساء الأحد، عن تقديره لدعوات الشفاء له النابعة من أصالة ونبل المواطنين الجزائريين.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "يطمئن الرئيس تبون الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن الحالية الصحية للرئيس عبد المجيد تبون في تحسن إيجابي وأنه بصدد إتمام بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

محمد الباز: «بايدن» ليس نصيرا للإخوان وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم

محمد الباز: مصر لا تتاجر بالدين الإسلامي وتتحرك وفقا لمبادئ ثابتة

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

سعودي متوفي دماغيًا ينقذ حياة 5 أشخاص بأعضائه

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الحرافيش» لـ نجيب محفوظ في طبعة جديدة عن «الشروق»

«قفلة ودومنة».. مفردات الوعيد فى الحارة المصرية

أسرار رفعت إسماعيل 2.. هؤلاء استوحى منهم أحمد خالد توفيق شخصيات ما وراء الطبيعة

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش «عندما يكتمل البدر».. الأربعاء