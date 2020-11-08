«تبون» يشكر الشعب الجزائري.. ويؤكد: وضعي الصحي في تحسن مستمر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشكر إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه حول رئيسه، مؤكدا أن وضعه الصحي في تحسن مستمر.وأعرب تبون في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية مساء الأحد، عن تقديره لدعوات الشفاء له النابعة من أصالة ونبل المواطنين الجزائريين.وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "يطمئن الرئيس تبون الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن الحالية الصحية للرئيس عبد المجيد تبون في تحسن إيجابي وأنه بصدد إتمام بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية.