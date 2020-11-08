تعاون بين «خريجي الأزهر» وإدارات حكومية وكنيسة لمواجهة كورونا بالمنيا

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور أحمد طلب الشريف بروتوكول تعاون مع الإدارات التعليمية والصحية والأوقاف والنقابات والكنيسة المصرية؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تكوين فريق توعوي وعقد لقاءات متعددة للحد من انتشار الفيروس.وقال أحمد نوح الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا، إن الفريق يضم جميع الإدارات الحكومية والنقابية والكنيسة المصرية في فريق واحد لمواجهة خطر عدو واحد هو فيروس كورونا وستكون آلية عمل الفريق من خلال اللقاءات المتعددة مع جموع المواطنين وفي المدارس والمصالح والتجمعات العامة وتوعيتهم بكيفية الحد من أنتشار هذا الفيروس.وأوضح نوح، أن البروتوكول الذي يأتي تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المنظمة يهدف إلي مد يد العون للحكومة المصرية فيما تقوم به من إجراءات هدفها حماية أبناء مصر من فيروس كورونا حيث أكدت مصر أنها رائدة في مقاومة هذا الفيروس وتزامنت هذه الإجراءات مع ارتفاع البناء الاقتصادي رغم تأثر معظم دول العالم اقتصاديا ولكن عناية الله وحفظه لآل البيت وفهم ووعي الشعب المصري بما يقوم به أبناؤه المخلصين من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية كان وراء التعاون حتى يتم القضاء على هذا الفيروس نهائيا بإذن الله.