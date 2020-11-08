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فن

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة رتيبة الحفنى فى ختام مهرجان الموسيقى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:47 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسن أمين
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تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للعزف والغناء، والتى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل الختام المقام فى الثامنة مساء الثلاثاء 10 نوفمبر على مسرح النافورة، ويحييه النجم التونسى صابر الرباعى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

يشار إلى أن المسابقة تنقسم إلى "مسابقة الأغنية الجديدة، ومسابقة العزف على آلة التشيللو، ومسابقة الغناء العربي للشباب، ومسابقة الغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من"الشباب"، ومسابقة الغناء العربي للأطفال، ومسابقة الغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتم اختيار 3 فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة وجاءت النتائج كالتالى:
فاز بجائزة مسابقة "الأغنية الجديدة" وقيمتها 100000 جنيه مصري مُناصفةً بين كل من الفنانة "نهى حافظ" بأغنية "أرض واحدة" كلمات ولحن أحمد لطفي وتوزيع يحيى الموجي، والمطربة آيات فاروق بأغنية "كلمني" كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبدالسلام.
أما مسابقة العزف على آلة التشيللو فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30000 جنيه مصري "عبدالله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثاني وقيمة جائزته 250000 جنيه مصري "نور محمد عبدالشافي"، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصري "إسلام السيد خميس"، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة "إيهاب سمير شوقي".

أما جائزة مسابقة الغناء العربي للشباب فاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30000 جنيه مصري "أحمد عبدالكريم عبدالجواد"، وفاز بالمركز الثاني وقيمة جائزته 250000 جنيه مصري "مازن حلمي السيد"، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصري "محمد أحمد محمد محمد النجار"، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من "تقي محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي".

أما مسابقة الغناء العربي للأطفال فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري "بسملة كمال بيومي"، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 15000 جنيه "يوسف بيتر"، وفي المركز الثاني مكرر بالقيمة المالية نفسها "لوجين تامر" من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه كل من "إياد محمد أحمد قدورة"، والثالث مكرر "يوسف محمد مصطفى الراوي" بالقيمة المالية نفسها.

أما مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال في الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي:
في البداية، جوائز الشباب وهي: المركز الأول وقيمة الجائزة 30000 جنيه مصري كل من "نانسي عاطف شحاتة" من مركز الحفني، و"هبة عادل إبراهيم يوسف" بالقيمة المالية نفسها، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 25000 جنيه مصري "رانيا محمود عبدالحميد" من مركز، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري "محمد مصطفى علي الزهري" من مركز الحفني، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقديرلكل من "ريم هاني، لوجين خالد، فرح محمد.

أما مسابقة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغناء فقد فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري "هبة ربيع السيد ربيع" من أطفال مركز تنمية المواهب، وحصل على المركز الثاني "شرف أحمد شرف" من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة 15000 جنيه مصري فقط لا غير، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه مصري "جنة يوسف شعبان" من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

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