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فن

همام إبراهيم يبدأ حفل الموسيقى العربية بالغناء لكاظم الساهر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:50 م
همام إبراهيم
همام إبراهيم
حسن أمين
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بدأ منذ قليل حفل المطرب العراقي همام إبراهيم، على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبدأ همام إبراهيم الحفل بالغناء للمطرب كاظم الساهر أغنية "حافية القدمين - هل عندك شك" للشاعر نزار قباني، ثم قدم بعدها أغنية "انساني" و"جرحونا برمش عين"، و"زيديني عشقا" لكاظم الساهر برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ومن المقرر أن يختم الليلة الثامنة من المهرجان النجم اللبناني وائل جسار في تمام الساعة العاشرة مساء بقيادة المايسترو عادل عايش.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يوم الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

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