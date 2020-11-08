الإسكندرية: انتظام الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة

أعلنت محافظ الإسكندرية، عن انتظام الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس المحافظة لجميع الطلاب والمدرسين، بعد تعطل الدراسة على مدار يومين متتاليين بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة الساحلية حرصًا على سلامة الطلاب.وتعرضت محافظة الإسكندرية، على مدار يومين لسقوط أمطار رعدية غزيرة صاحبها برق وانخفاض في درجات الحرارة، حيث شهدت أحياء الإسكندرية أمطارا متواصلة أدت إلى غرق العديد من الشوارع.وأعلنت محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.