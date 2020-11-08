قومي حقوق الإنسان يصدر البيان الختامي بشأن متابعة الانتخابات

واصلت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل.وزار وفد متابعين دوليين تابعين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مقر غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم، وضم متابعين من (مصر، فلسطين، ليبيا) للوقوف على طبيعة ومهام غرفة العمليات المركزية، وضم الوفد (علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان– عصام يونس المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان– عبدالمنعم الحر أمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس فرع المنظمة بليبيا– جميل رحاق مدير الهيئة الفلسطينية بقطاع غزة– يامن المدهون باحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين).وتلقت غرفة العمليات المركزية عددًا من الانتهاكات والمخالفات تتمثل في:أفرع المجلس بالمحافظات:محافظة القليوبية- مدرسة مؤسسة كوم الأطرون للتعليم الأساسى لجان فرعية رقم 80-81- دائرة طوخ وقها، تأخر فتح اللجنتين حتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وكذا مدرسة الشهيد عمر عبدالخالق الإعدادية المشتركة لجان فرعية رقم 98-99-100 بنفس الدائرة، وذلك نظرًا لتأخر وصول رؤساء اللجان، إضافة الى وجود اللجان فى أدوار علوية مما يشكل عائق أمام كبار السن وذوى الاعاقة فى الإدلاء بأصواتهم.- مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات لجان فرعية 60– 61، ومدرسة الشهيد خالد مغربى الثانوية بنات لجان فرعية 106–107-108 ومدرسة الشهيد محمد فهمى الطوخى لجنة فرعية رقم 1، مدرسة الشهيد محمود راغب لجان فرعية 49-50-51، دائرة طوخ وقها حيث يتم حشد ناخبين وتوزيع كوبونات مواد غذائية لصالح المرشحين (شكرى رشاد رمز الأسد– المرشح أحمد سرور- عماد بركات– عزيز سابق).- مجمع مدارس طوخ للتعليم الاساسى منطقة المرور دائرة طوخ وقها لجان فرعية 114-115-116-117 توجيه ناخبين وحشد لصالح المرشحين (أحمد سرور– أحمد عودة– رشاد شكرى).- مدرسة الشهيد طارق محمد أبوسريع لجان فرعية 34-35-36 دائرة قليوب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.- مدرسة مؤسسة نوى الابتدائية دائرة شبين القناطر لجنة فرعية 86 قيام رئيس اللجنة بتعطيل سير العملية الانتخابية عن طريق ترك فترة زمنية بين كل ناخب للإدلاء بصوته تتراوح مابين 5-15 دقيقة، علمًا بأنه فى الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للاقتراع قد تتزايد أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.محافظة بورسعيد- مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بحى المناخ محافظة بورسعيد تم رصد توجيه الناخبين لصالح المرشح أحمد فرغلى، كما تلاحظ فى نفس المدرسة لجنة 2 بينما يوجد على الصندوق رقم اخر وهو 90 وبسؤال رئيس اللجنة أفاد بأن وزارة الداخلية هى المسئولة، كما تكررت نفس الشكوى المتعلقة بتوجيه الناخبين لصالح المرشح المذكور أمام مدرسة الخنساء الابتدائية.- مدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية بنات لجان فرعية رقم 60– 61 حى الزهور يوجد على صناديق الاقتراع أرقام اللجان الخاصة بمجلس الشيوخ وليس مجلس النواب.- مدرسة الغارقة التجارية الابتدائية دعاية انتخابية لصالح المرشح أحمد فرغلى عن طريق قيام أنصاره بارتداء تيشرتاتو شارات لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالحه.- مدرسة أحمد عرابى وجود دعاية انتخابية لصالح المرشحان طه الجمل ووائل حليقة من خلال توزيع كروت دعائية تحمل صورهم.- مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية بنين وجود دعاية انتخابية لصالح المرشح محمد نور توزيع بوسترات على الناخبين.محافظة السويس:- مدرسة السلام الثانوية بنين لجان فرعية رقم 73– 74 يوجد دعاية انتخابية للمرشحين طارق متولى رقم 10 وجلال مازن رقم 4 عن طريق توزيع كروت تحمل صورة المرشح ورقمه على الناخبين من أجل التصويت لصالحهم.- مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين لجان فرعية 33-34 توجيه الناخبين لصالح حزب مستقبل وطن باستخدام سيارات تحمل صور المرشحين أمام المدرسة.- مدرسة سامى البارودى الابتدائية لجان فرعية 27-28-29 وجود دعاية انتخابية لصالح المرشح رقم 2 جمال عبيد من خلال سيارات تحمل صورة المرشح ورقمه.- الحى الثالث منطقة الشيخ زايد توزيع مبالغ مالية بيقمة 100 جنيه لصالح كل من المرشح عصام دياب وأحمد نصرالله.- مدرسة الأمل الابتدائية المشتركة لجان فرعية 71-72 وجود دعاية انتخابية للمرشح حماده عنتر رمز العلم باستخدام سيارات لحشد الناخبين ملصق عليها صورة المرشح ورقمه، إضافة الى وجود دعايه لمرشحى حزب مستقبل وطن.- مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية لجان فرعية من 103:99 وجود دعاية لصالح المرشح عبدالقادر محمد رقم 16 وأحمد مراد رقم 5 والمرشح جلال مازن رقم 4 باستخدام سيارات عليها صورة المرشح ورقمه.- مدرسة شهيدة شادية سلامة لجان فرعية رقم 79-80 توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحى حزب مستقبل وطن ولصالح المرشح عبدالقادر محمد أحمد مستقل رقم 16 من خلال توزيع مطبوعات على الناخبين للتصويت لصالحهم.محافظة الإسماعيلية:- تلقت غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الإسماعيلية شكوى من أحد الناخبات تدعى صبحه حسن سالم سليمان بمدرسة الرياح الابتدائية لجنه فرعية رقم 18 تضمنت عدم مساعدتها من قبل رئيس اللجنة والموظفين القائمين على سير العملية الانتخابية فى اختيار المرشحين، حيث أشارت لهم بأنها أمية وغير قادرة على رؤية المرشحين ورموزهم وبحاجة إلى مساعدتهم ولم يتقدم أحد لمساعدتها وحين استعانت بنجلتها لمساعدتها تم طرد نجلتها خارج اللجنة.محافظة دمياط:- مدرسة الشهيد عربانو لجان فرعية 164- 165 مركز الزرقا مدينة السرو توجيه ناخبين لصالح المرشح تامر السنباطى، إضافة إلى تكدس أنصار المرشحين أمام اللجان الامر الذى يعيق عملية التصويت.محافظة كفرالشيخ:- مدرسة الشهيد السلام الثانوية العسكرية بنين لجنه فرعية رقم 159 وجود دعاية انتخابية لصالح المرشح مصطفى زرارة عن طريق بوسترات على الناخبين.- تلقت غرفة العمليات الفرعية للمجلس بمحافظة كفرالشيخ شكوى من المواطن محمد وهبة وكيل المرشح محمد زكى، تضمنت أن مدرسة الشهيد حامد عياد لجنة فرعية رقم 64 الدائرة 3 بقرية الزعفران محافظة كفرالشيخ تواجد مواطنة تدعى أسماء فتحى جعفر داخل اللجنة المذكورة (دون تصريح قانونى) وهى موظفة بمحكمة الحامول الابتدائية تقوم بتوجيه الناخبين لصالح المرشحان (محمد زكى، عصام عبدالغفار) مما آثار حفيظة مُقدم الشكوى الأستاذ محمد وهبة وكيل المرشح الأول سالف الذكر لأنه تراءى له أن هذه الواقعة تسىء لحملة مُرشحه.محافظة الغربية:- مدرسة الشهيد عصام الفيشاوى بقرية الحداد التابعة لدائرة بسيون كفرالزيات وجود توجيه لصالح المرشح المستقل التابع للقرية، وذلك بواسطة مندوبيه داخل اللجان، وكذلك الموظفون القائمون على سير العملية الانتخابية.- مدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوى الإعدادية المشتركة بقرانشو دائرة بسيون كفر الزيات لجان فرعية 140-141 عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية ووجود تزاحم داخل اللجان، إضافة الى توجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين باستخدام بونات على الناخبين من أجل التصويت لصالحه.- مدرسة سعيد عمار الإعدادية والوحدة الصحية بقرية شنره البحرية التابعة لدائرة السنطة تلاحظ وجود دعاية انتخابية ومالبغ مالية لصالح المرشحين (عامر الشواربجى، بدرواى عوض).- أظهرت المؤشرات بمدينة بسيون بدائرة بسيون كفرالزيات بأن الاقبال على المشاركة مع نهاية اليوم الثانى للتصويت لا يتجاوز 10% من إجمالى الناخبين المقيدين بعدد من اللجان الانتخابية، وذلك على عكس المتوقع بالنسبة للجان الانتخابية بالدوائر الريفية.بعثات المجلسقام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة القاهرة بمناطق الأميرية والساحل وشبرا مصر.- مدرسة حدائق الأميرية لجنه فرعية رقم 49 بدائرة الزيتون الأميرية عدم وجود ساتر انتخابى لضمان سرية الاقتراع، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية أمام المدرسة لصالح المرشح أيمن عثمان عن طريق بوسترات ومطبوعات ورقية على الناخبين لتوجيههم للتصويت لصالحه.ملاحظات عامة:• قيام بعض مسئولى الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية ببعض اللجان بمعاملة متابعى المجلس الحاملين تصاريح لمتابعة سير العملية الانتخابية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات معاملة غير مقبولة وغير مسئولة ومنعهم من أداء واجبهم مما يعد أمر مستغرب وغير متوافق مع القانون، كما تلقت الغرفة شكاوى مماثلة من متابعى عدد من منظمات المجتمع المدنى بشأن منعهم من دخول اللجان الانتخابية من قبل أمن اللجان الانتخابية.• لوحظ خلال يومى الاقتراع فى العديد من اللجان الفرعية أن صناديق الاقتراع تحمل أرقامًا مغايرة لأرقام اللجنة وبسؤال رؤساء اللجان أفادوا بعضهم بأن هذا الأمر مسئولية وزارة الداخلية بينما أفاد آخرون بأنها صناديق تخص عملية انتخابية سابقة.• قيام الكنائس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد بتخصيص أماكن بداخلها لمساعدة الناخبين لمعرفة مقارات لجانهم الانتخابية وأرقامهم بالكشوف الانتخابية، بالإضافة إلى قيام قيادات جامعة قناة السويس بمسيرة تحمل لافتات (فى حب مصر اصنع قرارك)، حيث يتم تفويج الطلاب للتوجه للجان الانتخابية دعمًا من الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب 2020، وهو الأمر الذى قد يفهم خطأ من قبل بعض المغرضين فى الخلط بين دور العبادة والعملية الانتخابية، ودور الجامعة كمنبر تعليمى ودخولها فى الحياة السياسية.