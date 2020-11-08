بعد استقالة «صهر أردوغان».. المعارضة التركية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

طالبت جوكتشا جوكتشن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأتى ذلك مباشرةً عقب استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق- صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- من منصبه.وقالت جوكتشن، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «لقد سئمنا من هذا العرض ونطالب بانتخابات رئاسية مبكرة»، وفقًا لما ذكره موقع «تي24» التركي.وأوضح الموقع أن جوكتشن أكدت ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، قائلة: "نحن باعتبارنا حزب الشعب الجمهوري نطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نحن والعمال والعاطلون والطلاب والمتقاعدون، والشباب وكبار السن، والنساء نطالب بهذا، لقد سئمنا من عروضكم هذه، ولتكن انتخابات مبكرة على الفور".