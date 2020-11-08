كل شىء عن السكان الجدد لـ«البيت الأبيض»



جو بايدن: يؤيد «الاتفاق النووى».. يدعم إقامة دولة فلسطينية.. ويرى أن «حب إسرائيل إرث»

جيل بايدن: السيدة الأمريكية الأولى زوجة ثانية منذ 43 عامًا ومعلمة لن تترك التدريس مع المنصب الجديد

النائبة كامالا هاريس: تدعم حصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية

الابنة أشلى: سلاح جدها السرى للتواصل مع الشباب

الحفيدة فينيجان: أخصائية اجتماعية تفضل الابتعاد عن الأضواء وتوظف الأزياء فى العمل الخيرى

بـ٢٩٠ صوتًا مقابل ٢١٤ لمنافسه الجمهورى الرئيس الحالى، دونالد ترامب، حسم جو بايدن، المرشح الديمقراطى، الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالحه، ليصبح الرئيس رقم ٤٦ فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.ودون أدنى شك، يكون للرئيس الأمريكى- أيًا كان- دائرة مقربة جدًا منه، تضم نائبه وعددًا من مستشاريه، إلى جانب أفراد عائلته، الذين يختار بعضهم للعب دور من الموقع الجديد أو الابتعاد عن الأضواء.فى السطور التالية، تُلقى «الدستور» الضوء على أبرز الشخصيات المتوقع تأثيرها الكبير على «بايدن» داخل البيت الأبيض، بداية من زوجته وابنته وحفيدته، وصولًا إلى نائبته، كامالا ديفى هاريس، وذلك بعد الكشف عن أبرز ملامح السياسات المتوقعة لـ«بايدن» نفسه، فى ضوء مواقفه وأفكاره السابقة.اسمه بالكامل جوزيف روبينيت بايدن، ولد فى ٢٠ نوفمبر ١٩٤٢، داخل مدينة «سكرانتون» التابعة لولاية بنسلفانيا، التى عاش فيها ١٠ سنوات، ثم انتقل بعدها مع أسرته إلى ولاية ديلاوير، وهو عضو الحزب الديمقراطى، وتولى منصب نائب الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما لمدة ٨ سنوات، فى الفترة بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٧، كأول شخص كاثوليكى يتولى المنصب.وسيكون «بايدن» أكبر رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة عند تنصيبه، فى يناير المقبل، بعمر ٧٨ عامًا، وتربطه علاقات وثيقة بـ«أوباما» وإدارته السابقة، ويتحدث دائمًا عن صداقتهما، وعمل الثنائى معًا فى قضايا تتعلق بتوفير الرعاية الصحية مقابل أسعار مناسبة، وكذلك فى السياسة الخارجية.ويعتبر الرئيس الأسبق أحد الأسباب التى دفعت الديمقراطيين إلى دعم «بايدن»، فاختيار «أوباما» له نائبًا لأول رئيس أسود فى تاريخ الولايات المتحدة جذب الناخبين الأمريكيين ذوى البشرة السمراء للتصويت لصالح منافس دونالد ترامب.ويولى «بايدن» اهتمامًا خاصًا بنظام الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى وفاة نجله «بو» جراء مرضه بسرطان المخ عام ٢٠١٥، عن عمر ناهز ٤٦ عامًا، وكانت نقطة تحوّل فى الترويج له كرجل «طيب قريب من الناس».واكتسب «بايدن» خبرة كبيرة فى القانون والأمن القومى خلال وجوده فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وتحديدًا أثناء عضويته فى لجنتى «القضاء» و«العلاقات الخارجية»، وهو ما أفاده طوال فترة توليه منصب نائب الرئيس، وحتى فى حملته الانتخابية.ويعد من أهم أسباب جذب ملايين الناخبين له امتلاكه خبرة حكومية كبيرة، حصل عليها خلال ٨ سنوات عمل فيها مع «أوباما»، إلى جانب مشاركته الفعالة فى تشريع قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.وأعلن «بايدن» عن دعمه العلنى لزواج «المثليين جنسيًا»، عام ٢٠١٢، وهو ما أثار ضجة حينها، وقالت وسائل إعلام أمريكية حينها إنه اعتذر لـ«أوباما» عن ذلك، لكن الأخير علق على ما حدث فى وقت لاحق قائلًا: «أعتقد أن جو شخص محب للغاية، وعبّر حينها بشعوره».ويتبنى «بايدن» سياسة الديمقراطيين تجاه إيران، وهو الالتزام بـ«الاتفاق النووى» الذى وقعته الولايات المتحدة معها فى أواخر عهد «أوباما»، خلال يونيو ٢٠١٥، كما أنه يرفض اعتبار «الحرس الثورى الإيرانى» منظمة إرهابية، وهو ما يرجح إمكانية إعادة بلاده ذلك الاتفاق من جديد، بعدما انسحب منه «ترامب»، فى خطوة تقلق إسرائيل كثيرًا.وفى ٢٠٠٢، كان «بايدن» من بين المصوتين لصالح شن حرب على العراق فى ٢٠٠٣، ووصف الرئيس العراقى حينها، صدام حسين، بأنه يمثل تهديدًا خطيرًا تجب إزالته والتخلص منه بأى طريقة، لكنه عاد وعارض زيادة القوات الأمريكية فى العراق، عام ٢٠٠٧، وكان داعمًا لمقترح تقسيم العراق لـ٣ أقاليم تُشكل على أساس المرجعية الدينية، لكنه لم ينجح فى حشد الدعم لتلك الخطوة.وكشفت تقارير أمريكية، فى ٢٠١١، عن أن «جو» تحفظ على العملية التى شنتها واشنطن لاغتيال أسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابى، لكنه- بعد صمت ٤ سنوات- قال «بايدن»، فى عام ٢٠١٥، إنه كان مؤيدًا لتلك العملية، بالتزامن مع إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.ورغم أن «بايدن» يقول بدعمه لفكرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مبدأ «حل الدولتين»، بما يعنى تأييده لقيام دولة فلسطينية، إلا أنه صرح فى عدة لقاءات تليفزيونية بأنه «ورث حب إسرائيل عن أبيه»، مشددًا على أن «بقاء تل أبيب آمنة مهم لواشنطن». ويركز المرشح الديمقراطى بشكل كبير على معالجة أزمة تغير المناخ، وقال إن هذا الملف هو إحدى الأزمات الرئيسية التى تواجه البلاد، كاشفًا عن اقتراح جديد يحقق للولايات المتحدة قطاع طاقة خاليًا من الكربون بحلول عام ٢٠٣٥، واستثمارًا بقيمة ٢ تريليون دولار، خلال السنوات الأربع الأولى من توليه المنصب، وذلك فى مجال الطاقة الخضراء والبنية التحتية لمكافحة تهديد تغير المناخ، وهو ما أكده بتغريدته، الخميس الماضى، التى وعد فيها بالانضمام مجددًا إلى اتفاقية المناخ، التى غادرها «ترامب» فى وقت سابق.تعمل جيل تريسى جاكوبس، ٦٩ عامًا، فى مجال التدريس مُعلمة للغة الإنجليزية، وهى متزوجة من «بايدن» منذ ٤٣ عامًا، تحديدًا بعد وفاة زوجته الأولى بـ٤ سنوات، وكانت «السيدة الثانية» فى الولايات المتحدة، خلال تولى زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، وتعد أول زوجة نائب رئيس تواصل عملها بأجر.وكشفت جيل بايدن، فى عدة لقاءات تليفزيونية، عن أن «بايدن» عرض عليها الزواج ٥ مرات قبل أن تقبل، ومنذ زواجهما ساعدته فى تربية أبنائه من زوجته الأولى، ومن بينهم «بو» الذى توفى بسرطان المخ، فيما أنجبت منه «أشلى».وأصبحت «جيل»، التى تعرب دائمًا عن أمنيتها بأن تظل مُعلمة مدى الحياة، واحدة من المستشارين السياسيين الأكثر قيمة لزوجها، وتمثل آراؤها أهمية قصوى فى معظم قراراته الكبرى، على الصعيدين السياسى والشخصى.ويعد دعم عائلات العسكريين هو أحد الاهتمامات الرئيسية لـ«جيل»، ما جعلها تطلق مبادرة «توحيد القوى»، عام ٢٠١١، بالتعاون مع ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق، التى تركز على مساعدة قدامى المحاربين وأسرهم، فى برامج التعليم والتوظيف، كما نشرت كتابًا للأطفال بعنوان «لا تنسى- بارك الله فى قواتنا»، عام ٢٠١٢، استنادًا إلى تجربة حفيدتها بالعيش فى عائلة عسكرية.وتمكنت «جيل» من كسب تأييد وتعاطف قطاع من الأمريكيين الديمقراطيين، خاصة زوجها «جو»، بعدما انضمت إلى حملته الانتخابية عام ٢٠٠٨ «قبل أن ينسحب لصالح أوباما»، خلال أسابيع إجازة الصيف فقط لعدم وجود دراسة، وظهرت وهى تصحح أوراق الطلاب على متن حافلة الحملة أثناء قيادتها عبر ولايات أمريكية مختلفة، فظهرت بذلك فى دور المخلصة لعملها، التى تعمل على خلق جيل كامل يفيد بلادها.ووعدت «جيل» بأنها ستواصل التدريس حتى إن وصلت إلى البيت الأبيض كسيدة أولى، قائلة: «إنه أمر مهم، وأريد من الناس تقدير المعلمين ومعرفة مساهماتهم، ورفع مستوى المهنة»، وخلال الحملة الانتخابية لزوجها، ألقت خطابًا من فصل دراسى فارغ فى المدرسة الثانوية التى اعتادت التدريس داخلها، ما يكشف عن أنها لا تخطط فقط لجعل التعليم أحد ملفاتها الرسمية فى البيت الأبيض، بل إنها تنوى العودة لتدريس اللغة الإنجليزية.ونظرًا لخبرتها الواسعة فى مجال التعليم، لم يكن مفاجئًا تكليفها بمبادرة لرفع مستوى الوعى حول قيمة كليات المجتمع فى عام ٢٠٠٩، خلال وجودها «سيدة ثانية» فى البيت الأبيض، وساعدت بالفعل فى تعزيز الروابط بين تلك الكليات والشركات المحلية.وواجهت «جيل» موجات غضب بسبب دفاعها المستمر عن زوجها فى مواجهة من يهاجمونه، كما أنها تتجنب الأسئلة حول اتهامات العديد من النساء اللائى يزعمن أن «بايدن» لمسهن بشكل غير لائق وجعلهن يشعرن بعدم الارتياح، فى إشارة إلى تحرشه بهن، وترد دائمًا بكلمات أن زوجها يعلم أنه «يحتاج إلى منح الناس مساحة لهم»، وتدعوهن إلى الشجاعة بتقديم ادعاءاتهن أو كشفها.وقال «بايدن» عن زوجته «جيل»، إنها تمكنت من تغيير حياته، ومن ثم يُتوقع أن تكون هى أكبر مستشاريه عند وصوله إلى البيت الأبيض، خاصة مع تركيزها على العمل المجتمعى، من بوابة التعليم والعلوم المجتمعية.وتُظهر المؤشرات الأولية عن شخصية «جيل» أنها ستكون مغايرة تمامًا لما عليه «السيدة الأولى» الحالية، ميلانيا ترامب. فعلى الرغم من أنها شخصية دبلوماسية للغاية، للدرجة التى لا تسمح لها بالتخلى عن الشكل الذى ستكون عليه «السيدة الأولى»، ستظهر فى الوقت نفسه بصورة «الزوجة المحبة»، كأكبر المدافعين عن زوجها وأحد مستشاريه السياسيين الأكثر ثقة، عكس ما كانت تظهر عليه «ميلانيا»، التى بدت أكثر «سيدة أولى» انفصالًا واستقلالية عن زوجها، بطريقة جامدة فى التعامل معه.وتدعم «جيل» زوجها، ليس سياسيًا فقط. ففى كتابها «جوى: قصة جو بايدن»، الذى وجهته للأطفال، وصفت زوجها بالشجاع لأنه تغلب على «تلعثم الطفولة» الذى تعرض لكثير من «التنمر» بسببه.ورغم كل الظروف التى واجهتها «جيل» مع أسرتها، يقول أحفادها إنها «جدة غير تقليدية، يمكنها إيقاظك فى الخامسة صباحًا لممارسة الرياضة»، إلى جانب حفاظها على حماسها الشخصى وروح الدعابة.وتحب «جيل»، التى توصف بـ«الشقراء المذهلة»، الصيحات الحديثة للملابس، وظهرت كثيرًا وهى ترتدى الفساتين ذات الألوان النابضة بالحياة والكعب العالى، كما حافظت على حب الأشكال الكلاسيكية بألوان زاهية، مع إكسسوارات وأحذية صريحة فى ألوانها، فهى تفضل الألوان الجريئة والأحذية التى تصل إلى نصف الرجل.تاريخ سياسى حافل تمتلكه كامالا ديفى هاريس، نائبة الرئيس، المولودة فى ولاية كاليفورنيا، يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٦٤، تولت عضوية مجلس الشيوخ الأمريكى عن الولاية منذ ٢٠١٧، ثم شغلت منصب المدعى العام بها فى ٢٠١٠، وأعيد انتخابها مرة أخرى عام ٢٠١٤، وتعد ثانى أمريكية من أصل إفريقى وأول أمريكية من جنوب آسيا تنضم إلى مجلس الشيوخ.وتتصف «هاريس» دائمًا بالذكاء الشديد، ولها خبرة كبيرة فى العمل السياسى، خاصةً أنها كانت أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى منصب المدعى العام لسان فرانسيسكو، والمدعى العام لولاية كاليفورنيا، والثانية التى تنضم إلى مجلس الشيوخ الأمريكى.وترشحت للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطى خلال العام الجارى، وفى أغسطس الماضى أعلنت الحملة الانتخابية للحزب أنها ستتولى منصب نائب الرئيس «بايدن»، حال وصوله البيت الأبيض، لتكون أول أمريكية من أصل إفريقى، وأول أمريكية آسيوية، تحصل على ذلك المنصب. وتسعى «هاريس»، عبر منصبها الجديد، إلى إحداث تغيير هائل فى السياسة الأمريكية، وتتوقع التقارير التى تصدر داخل الولايات المتحدة أنها ستكون الشخص المحورى والرئيسى فى إدارة «بايدن»، والذى يدور حوله كل الأشياء.وتهتم «هاريس» بإصلاح نظام الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية لمخدر «الماريجوانا»، وتشجع على حصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية الأمريكية، وتعمل على حظر الأسلحة الهجومية، وتعد من أوائل الذين هاجموا إدارة «ترامب» وشككوا فيها خلال جلسات الاستماع داخل مجلس الشيوخ، ما جعلها تكتسب شهرة سياسية. وتندد بالعنصرية دائمًا لكونها نشأت كطفلة ذات بشرة سوداء، كما أن لها سجلًا واسعًا فى مكافحة الجريمة عندما كانت تتولى منصب المدعى العام، وتهتم بقضايا عدة مثل المناخ، وحقوق زواج المثليين وغيرهما، رغم ميولها اليسارية، وهى ترتبط بصداقة قوية بالرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما.تفضل أشلى بايدن، البالغة من العمر ٣٩ عامًا، البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء، على عكس إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب، التى تمتعت بقوة وتأثير غير مسبوقين، خلال الـ٤ سنوات الماضية، باعتبارها «الابنة الأولى» فى الولايات المتحدة.وتبتعد «أشلى» عن توثيق لحظات حياتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن الواضح أنها لا تسعى للحصول على أى دور رسمى داخل إدارة والدها، ورغم أنها لعبت دورًا أكثر علنية، خلال الشهور القليلة الماضية، بالظهور مع والدها فى المناسبات الانتخابية، وتقديمها إياه فى المؤتمر الوطنى للحزب الديمقراطى، فإنها لا تظهر كثيرًا على الساحة العامة.ولم تكن «ابنة بايدن» حاضرة فى كل مكان، خلال الحملة الانتخابية لوالدها، عكس ما فعلته «إيفانكا» عندما كان والدها مرشحًا فى ٢٠١٦، إذ كانت معروفة فى نظر الجمهور بفضل الشخصية البارزة لوالدها قبل رئاسته، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الوجوه شهرة فى إدارته.وخلال اجتماع للحزب الديمقراطى، قالت «أشلى»: «أنا أعشق والدى، لكننى أيضًا أؤمن بشدة بأن لديه الشخصية والرؤية لقيادة هذا البلد، وعندما أقول إننى مستعدة لرئاسة بايدن، فهذا ليس فقط لأننى أعتقد أن والدى هو أفضل شخص، ولكنه كرئيس سيساعدنا فى حل بعض التحديات الكبرى لجيلنا».وأُلقى القبض على «أشلى» فى عام ١٩٩٩ لحيازتها «الماريجوانا»، ثم مرة أخرى فى عام ٢٠٠٢ لعرقلة ضابط شرطة، كما واجهت أسئلة حول دور زوجها فى حملة «بايدن»، لكنها لم تهتم كثيرًا بتلك الأمور، وركزت على بناء شخصية مهنية فى العمل والعدالة الاجتماعية، طوال ١٥ عامًا.وأطلقت «أشلى» أيضًا علامة تجارية لتصنيع ملابس يعود ربحها إلى العمل الخيرى، وعملت أخصائية اجتماعية فى إدارة خدمات الأطفال والشباب وعائلاتهم، فى ولاية ديلاوير، وخلال هذه الفترة أنشأت برامج لرعاية الأحداث وأطفال التبنى.وعلى عكس «إيفانكا» أيضًا، التى اعتنقت اليهودية قبل أن تتزوج جاريد كوشنر، ظلت «أشلى» كاثوليكية متدينة، حتى إنها حصلت على لقاء خاص مع البابا فرنسيس فى الفاتيكان، عام ٢٠١٦، أى بعد زواجها بـ٤ سنوات.«أشلى بايدن» ليست الوحيدة التى تستعد لدخول «البيت الأبيض»، فهناك فينيجان بايدن، ٢٠ عامًا، حفيدة المرشح الديمقراطى، التى تستعد هى الأخرى للأمر ذاته، خاصة أنها كانت عنصرًا أساسيًا فى حملته الانتخابية. وتعد «فينيجان» «السلاح السرى» لـ«جو بايدن»، حسبما وصفتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، ومن المعروف أنها تنظم حملات فى الحرم الجامعى من أجل قضايا الطلاب. ولدى حفيدة «بايدن» أسلوب جرىء مميز، ما جعلها تلعب دورًا مهمًا فى الحملة الانتخابية لجدها، كما أنها تحملت الهجوم على والدها «هنتر» بسبب الملف الذى أثير عنه خلال الانتخابات، وتضمن اتهامه بإنجاب طفل بشكل غير شرعى. وتظهر «فينيجان» بشكل منتظم فى الصور مع شقيقتها الكبرى، ورغم أن حسابها على «إنستجرام» غير مفتوح للجمهور، يمكن أن ترى علاقتها الوثيقة مع أشقائها والعائلة بالكامل، من خلال صورها المليئة بالمرح التى تظهر على حسابات أقاربها. ومن المتوقع أن تعمل الحفيدة على خلق تواصل أفضل لـ«بايدن» مع الشباب الأمريكى، ممن هم فى مثل عمرها، خاصة أنها تتمتع بظهور وانتشار فى الوسط الذى تتواجد فيه، وتحديدًا داخل جامعتها فى بنسلفانيا.