انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية اعتبارًا من غد الإثنين

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة سوف تنتظم اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 9 نوفمبر، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بعد تعطلها بالحضور اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.وأكد «جابر» على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات، وارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم المستمر للقاعات والمعامل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر بين الأفراد، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوقيع عقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطة المختصة.وكانت قد قررت جامعة الإسكندرية تعطل الدراسة على مدار يومين، مع استمرار الدراسة أونلاين، بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذي اجتاح المحافظة الساحلية.