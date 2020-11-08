ضبط 20 طن ملح فاسد في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 20 طن ملح طعام، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلو فورمالين، داخل معمل ألبان غير مرخص بإحدى قرى مركز سيدي سالم.وتمكنت الحملة من ضبط معمل لتصنيع الألبان، غير مرخص، بناحية رزق جاويش بمركز سيدي سالم، وعُثرت بداخله على 20 طنا من ملح الطعام «المتحجر»، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلو جرام فورمالين، المحظور استخدامه في معامل الألبان، لخطورته على صحة المواطنين، لاستخدامهما في تصنيع منتجات الألبان، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق.ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.