تيسير مطر يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بمدرسة عمرو بن العاص في مصر القديمة.وأكد «مطر» أنه تلاحظ إقبال الناخبين في الساعات الأخيرة على التصويت.وأثنى على كثافة إقبال المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة في الانتخابات، كما شكر رجال الأمن والقضاء وكل القائمين على العملية الانتخابية.