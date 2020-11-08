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محافظات

إقبال كثيف من الناخبين قبل دقائق من غلق لجان الاقتراع بالشرقية (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:24 م
لجان الاقتراع بالشرقية
لجان الاقتراع بالشرقية
الشرقية - سارة الوردانى
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تزايدت أعداد الناخبين أمام المقار بمحافظة الشرقية، للتصويت فى انتخابات مجلس النواب، قبل دقائق من غلق اللجان تمهيدًا لبدء عملية الفرز، حيث شهدت اللجان الانتخابية بقرية الزوامل اقبالًا وتزايد من الناخبين على اللجان، وسط إجراءات احترازية وأمنية.

وتلاحظ زيادة الاقبال فى بعض لجان المد، قبل غلق أبواب الاقتراع بدقائق.

وفتحت أمس، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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