نقل مطران نيجيريا للروم إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كاتدرائية قيامة الرب يسوع المسيح في لاجوس تدعو المؤمنين للصلاة من أجل شفائه العاجل، وتطلب من الرب أن يسكب عليه مراحمه ويقيمه من مرضه ليعود إلى شعب رعيته.



قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه نُقل المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا، بطريركية الاسكندرية وسائر أفريقيا، إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، وأُدخل وحدة العناية المركزة.