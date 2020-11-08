25 وفاة و1588 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1873 حالة.وأضافت الوزارة - في بيانها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1588 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 71 ألفًا و119 مصابًا.