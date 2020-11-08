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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الصديق الوفي».. قصة «المنشن الوحيد» لترامب بعد إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:44 م
ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
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ارتبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعلاقات وثيقة مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الأخير، على مدار الأربع سنوات التي قضاها داخل البيت الأبيض.

نتنياهو يمتنع عن تهنئة بايدن لـ12 ساعة
ورغم إعلان فوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومبادرة عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية إلى تهنئته، إلا أن نتنياهو امتنع لمدة وصلت إلى 12 ساعة، عن التهنئة بذلك الفوز، خاصةً أن الأخير يدعم بعض التوجهات في ملفات مثل إيران وعملية السلام، لا تتوافق مع الرؤى الإسرائيلية.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه كان مصمما على الانتظار حتى إعلان النتائج الرسمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن يبدو أنه بعد ضغوط من دائرة الأشخاص حوله، ولعدم تسبب في أزمة ما مع إدارة بايدن الجديدة، نشر نتنياهو سلسلة تغريدات هنأ فيها المرشح الديمقراطي.

بنيامين الوحيد الذي شكر ترامب
وخصص نتنياهو إحدى تغريداته إلى إبداء شكره الشديد لترامب، قائلا فيها: "أشكرك الرئيس دونالد ترامب، على الصداقة التي أظهرتها لإسرائيل ولي بشكل شخصي، ولاعترافك بالقدس عاصمة وسيادتنا على الجولان، والتصدي لإيران، واتفاقات السلام التاريخية، ووضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي في مستويات غير مسبوقة".

اللافت للنظر إلى أن نتنياهو يعد هو القائد الوحيد من بين الرؤساء والزعماء المهنئين لبادين، الذي "يمنشن" دونالد ترامب عبر تغريداته، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التي تربطهما سويا.

تهنئة نتيناهو لبايدن وهاريس
وهنأ نتنياهو، بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بفوزهما في الانتخابات، قائلا: "أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس. جو، جمعتنا علاقة طويلة ودافئة لنحو 40 عاما، وعرفتك كصديق عظيم لإسرائيل، أتطلع للعمل مع كل منكما لتعزيز التحالف الخاص بين إسرائيل والأمم المتحدة".

وقدم ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، أبرزها اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وكذلك سيادتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وغيرها من الملفات التي تعاون فيها بشكل وثيق مع نتنياهو.

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