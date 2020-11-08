الأنبا ابرآم يكرم أبناء إيبارشية الفيوم

كرمت إيبارشية الفيوم، أبناءها الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات، كما تم تكريم ١٤ من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة.وأقيمت الاحتفالية في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم (مقر المطرانية) وخلالها كرم نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم أبناءه الخريجين الذين تنوعت تخصصاتهم لتشمل مجالات العلوم والكمياء والهندسة والصيدلة والتربية الفنية والسياسة والقانون والتربية والطفولة المبكرة وإدارة المستشفيات.كما تم تكريم ثلاثة من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة.وفي بداية الاحتفال قدم نيافته التهنئة للمكرمين وأجاب على عدد من أسئلتهم.جرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.