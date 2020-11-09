«أهلرز دانلوس».. مرض وراثي يعرض صاحبه لتمزقات مميتة

فخ يقع به الأطباء الجراحين

زواج الأقارب أبرز أسبابها

50% نسبة انتقال المرض للأطفال

معرضون لخطر تمزقات مميتة في الأوعية الدموية

الأردنية إسراء التايه فتاة فجرت وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بنشرها "بوست" تحدثت فيه عن مرضها النادر، فأول سطرين فقط كانوا كفيلين بإيصال إحساسها ومعانتها التي تسببت فيها متلازمة "أهلرز دانلوس". لكن في الواقع جعلها أقوى، ليُعجَب المتابعين بجرأتها وقوتها على التغلب على الآلام، فتكون سببا لغيرها لاستنباط القوة من باطن المرض.اكتشفت إسراء المتلازمة بنفسها عن طريق قراءة مئات الكتب العلمية وشخصت حالتها بنفسها فكانت تسجل الأعراض وتقارنها بأعراض الأمراض النادرة، وقطعت عهدا على نفسها أن تساعد أي شخص لا يمكنه الوصول للمعلومات الطبية والتعرف على حالته فأنشأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليمكنها ذلك من التواصل مع الجميع، ويصبح شعارها جملة "استمد قوتك من ضعفك.. واجعلها تشكل تميزك".أهلرز دانلوس متلازمة تسببت في أن تصبح إسراء حديثًا للعديد من متابعي "السوشيال ميديا" لشهور، فالمتلازمة هي مجموعة من الاضطرابات الموروثة التي تسبب الأنسجة الضامة، والتي توجد في البشرة والمفاصل وجدران الأوعية الدموية في المقام الأول.وترتبط تلك المتلازمة بمجموعة من الأسباب الوراثية، وفي حالة الإصابة بها، فهناك احتمال بنسبة 50% أن ينتقل الجين إلى كل طفل من أطفال المريض.اتساقًا مع هذا، قال الدكتور مجدي حجاج استشاري جراحة الأوعية الدموية إن الثقافة التي لدينا عن متلازمة أهلرز دانلوس "EDS" خاطئة، بداية من نطقنا للاسم إلى طريقة تعاملنا معه، حيث يقع العديد من الأطباء الجراحين في فخ المتلازمة، حيث يجب التأكد من أن الشخص الذي سيخضع للعملية ليس مصاب بها؛ لأنه وببساطة جروحه لن تلتئم ولن يستطيع الطبيب خياطتها؛ لأن أجسامهم لا تفرز المادة التي تساهم في التئام الجروح البليغة والتي تجعل جلدهم كالمطاط.استكمل حجاج: "لا يوجد إلا عدد قليل جدًا مصابين بأهلرز دانلوس ويمكن وصفها بالمتلازمة النادرة"، مضيفا: "قابلت على مدار حياتي خمس أشخاص كنت قد رأيت أربعة منهم في ألمانيا عندما حضرت مؤتمر عُقد في إطار التعريف بالمتلازمة، والأخيرة عُرضت علي في مصر، وكنت من المحظوظين الذين شاهدوا هذا العدد من المصابين، حيث أن أستاذي الذي علمني لم يقابل حالة واحدة".أوضح حجاج أن هذه المتلازمة عيب خلقي وليست مرض، وهي مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسبب نقص الأنسجة الضامة.فيما أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن متلازمة "أهلرز دانلوس"، تعد من الظواهر النادرة بمصر ولا يوجد حتى الآن علاجا، ولكن يمكن مراعاتها أو التخفيف من آلامها بالعناية الدائمة، لافتا إلى أنها تحدث نتيجة زواج الأقارب مثلها مثل الكثير من الأمراض الوراثية التي يسببها هذا الزواج.كما قالت الدكتورة نيرمين سامي، استشاري أمراض الروماتيزم والمناعة، إن متلازمة "أهلرز دانلوس" تؤثر على إنتاج الكولاجين في الجسم، مضيفة أن معظم أشكال المرض تنتقل من الآباء للأطفال بصفة سائدة، بحيث إذا كان أحد الآباء حاملًا للطفرة المسؤولة عن المرض، هناك مخاطر من نقل المرض بنسبة 50٪ إلى كل من الأطفال، بالتالي الأشخاص المعرضون للإصابة بالمرض هم الذين لديهم تاريخ عائلي.وعلى الرغم من مخاطر المرض أشارت نيرمين إلى أن أصحاب فرط المرونة أي المصابين بهذا المرض غالبًا ما يكونون رياضيون بارعون، راقصون، بهلوانيون بفضل مرونتهم الجسدية، ومساحة الحركة الكبيرة في مفاصلهم.أما عن إحصائيات المرض، أوضحت أن نسبته تبلغ 1 من كل 5000 شخص في جميع أنحاء العالم، مشيرة أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة عن نسبة وجوده بمصر.فيما أكد الدكتور محمد علاء الدين مبارك أستاذ بقسم الجراحة العامة، كلية الطب، جامعة أسيوط، أنه لم يقابل إلا حالة واحدة في مسيرته المهنية خلال الـ15 عاما الماضية، كانت قد تعرضت لحادث، وخلال إجراء العملية الجراحية لها وجدنا شريان متهالكً جدًا وبسبب عدم وجود الأنسجة الضامة في الأوعية الدموية، نتيجة لهذا استكملت العملية بمنتهي الصعوبة.ومن أخطار هذه المتلازمة، أوضح أنه يمكن أن تسبب خلع المفاصل والتهابات، كما قد يُصاب الجلد الضعيف بالتندب البارز، وهناك مصابون بهذه المتلازمة معرضون لخطر الإصابة بتمزقات مميتة في أغلب الأحيان للأوعية الدموية الرئيسية، كما قد تتمزق أيضًا بعض الأعضاء، مثل الرحم والأمعاء.